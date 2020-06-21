Ayrılık iddiaları yılan hikayesine döndü!

Sürekli medyadaki boşanma haberleriyle anılan oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, tam 'araları düzeldi' derken yine bir 'ayrılık' iddiasıyla gündeme geldi. Emlakçılara haber gönderdiği öne sürülen Beren, acil daire arayışına girdi. 29 Temmuz 2014'te imzayı atan çift, son yıllarda işlerinden çok sonu gelmeyen ayrılık haberleriyle ilgiyi üstlerinde toplamayı sürdürüyor.



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Beren'in, eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyişinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla körüklenen 'boşanıyorlar mı' sorusu, her defasında 'yine buzlar eridi' haberleriyle noktalandı.



MANİDAR KUTLAMALAR

Güzel oyuncunun 35'inci yaş gününde, "Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyorum" paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Aynı Beren eşi Kenan'ın bir doğum gününde, "Bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı..." derken başka bir doğum günü kutlamasında ise eşine, "Bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor günlerde yoldaş olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk" diye seslendi. Bir türlü gel gitleri bitmeyen çiftin aşkları, karantina günlerinde yeniden alevlendi sanılırken, Beren Saat'in tekrar boşanmayı istediği iddialarıyla dondu! Haberlere göre Beren Saat, emlakçılar aracılığıyla acilen ayrı bir daireye çıkmayı kafasına koydu.