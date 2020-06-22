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Pazardan alınan kozmetik ürünler cilde zarar veriyor

Pazardan alınan kozmetik ürünler cilde zarar veriyor
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Dermotolog Uzm. Dr. Ceylan Emir, özellikle pazar yerlerinde satılan ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmayan kozmetik ürünlerin cilde zarar verdiğini ifade ederek, bunların kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. İzmir'de, özel bir hastanede görev yapan Emir, özellikle semt pazarlarında satılan ruj, allık, pudra, far gibi kozmetik ürünlerin markalı kozmetik ürünlere göre daha ucuz olması nedeniyle çok fazla satıldığını dile getirerek, bu ürünlerin kişilerin yüzlerinde alerjik reaksiyonlara neden olacağını söyledi. Emir, "Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınmamış kozmetik ürünleri önermiyoruz. Bunlar alerjik reaksiyonlara ve cilt kanserine neden olabilir, ciltte lekelenmelere sebep olabilir. Güzelleşmek uğruna tam tersi ciltte hasar gibi uzun vadede kabul edemeyeceğimiz sonuçlar doğurabilir. O yüzden eczane ürünü ve bakanlık onaylı kozmetik ürünleri kullanılmalı" dedi.

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