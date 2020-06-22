Zekeriya ve Arif, DNA örneği Peşinde!

ATV'NİN yılın en renkli komedisi olmaya aday dizisi Gençliğim Eyvah, bu akşam saat 20.00'de ikinci bölümüyle atv ekranlarında olacak. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan Gençliğim Eyvah'ın bu bölümünde, Arif ve Zekeriya DNA testi yaptırmaya karar verir.

KEBAPÇILARIN BAŞI BELADA

ÇAVİ ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek isteyen ikilinin, DNA örneği toplaması gerekmektedir. Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister. Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması, Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığına uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken, ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen ve Günay Karacaoğlu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Gençliğim Eyvah, yeni bölümüyle izleyicisine yine keyifli anlar yaşatacak.