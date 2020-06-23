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’u yıldırım çarptı

Sharon Stone’u yıldırım çarptı
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Temel İçgüdü filmiyle kariyerinde zirve yapan Sharon Stone'u yıldırım çarptı. Ünlü oyuncu, çarpmanın etkisiyle yerden havalanıp mutfağın diğer ucundaki buzdolabına vurduğunu belirtti. Kısa süre önce Brett Goldstein'in "Films To Be Buried With" isimli podcast'ine katılan oyuncu Sharon Stone, evindeki kuyuyu kullanırken gerçekleşen garip kaza hakkında konuştu. 62 yaşındaki Stone, "Beni yıldırım çarptı. Vay canına. Bu gerçekten çarpıcıydı. Evdeydim, kendi kuyumuz vardı. Ütüye su dolduruyordum ve bir elim tulumbanın üzerindeydi. Kuyuya yıldırım düştü ve sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum ve buzdolabına çarptım" ifadelerini kullandı.

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