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Haberler Sarmaşık Avşar kızından müzikal sürprizi

Avşar kızından müzikal sürprizi

Avşar kızından müzikal sürprizi
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile gecikmeli de olsa 'Babalar Günü' yemeği için bir araya geldi. Önceki akşam Etiler De Mario Restoran'da gerçekleşen yemekten ilk olarak Kaya Çilingiroğlu ayrıldı. Mekandan kızı ile birlikte ayrılan Hülya Avşar, önümüzdeki hafta Bodrum'da vereceği konsere hazırlandığını söyledi. Yeni projesinden de bahseden sanatçı, Şükrü Avşar ile anlaştığını ve Ekim-Kasım aylarında bir müzikal yapacaklarını müjdeledi.

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