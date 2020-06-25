Haluk Levent’ten Yakup Efe’ye yardım eli

YENİ ASIR DUYURDU

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in girişimiyle yardım kampanyası başlatılması için Aydın Valiliği'ne başvuruldu. Kalbi durduktan sonraki 6 ay içerisinde olması gereken ve bu tedavi için bir ayı kalan Yakup Efe bebek için 200 bin lira gerekiyor. Ertürk ailesinin kök hücre tedavisini ve hekim masraflarını karşılayacak maddi durumları olmadığından Yeni Asır Gazetesi aracılığıyla yardım çığlığı ses buldu.





KAZIM YÖRÜKCE