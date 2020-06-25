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Haberler Sarmaşık Haluk Levent’ten Yakup Efe’ye yardım eli

’ten ’ye yardım eli

'ın Nazilli ilçesinde hayata tutunabilmesi için bir ay içerisinde kök hücre nakli olması gereken 6 aylık için 'ın haberinin ardından seferberlik başlatıldı.

Haluk Levent’ten Yakup Efe’ye yardım eli
Giriş Tarihi: 25.6.2020

YENİ ASIR DUYURDU
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in girişimiyle yardım kampanyası başlatılması için Aydın Valiliği'ne başvuruldu. Kalbi durduktan sonraki 6 ay içerisinde olması gereken ve bu tedavi için bir ayı kalan Yakup Efe bebek için 200 bin lira gerekiyor. Ertürk ailesinin kök hücre tedavisini ve hekim masraflarını karşılayacak maddi durumları olmadığından Yeni Asır Gazetesi aracılığıyla yardım çığlığı ses buldu.


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