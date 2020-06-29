Müstakbel geline sahneden övgüler

Korona virüs salgını nedeniyle sahnelerden uzak kalan Seda Sayan, Bodrum'da bir eğlence mekanında sevenleriyle buluştu. Sayan'ı izlemeye gelenler arasında müstakbel gelini Ezgi Eyüpoğlu ve oğlu Oğulcan Engin de vardı. Eyüpoğlu, müstakbel kayınvalidesini sahnede ilk kez izlerken, Oğulcan Engin ile gece boyunca şarkılara eşlik etti. Oğlu ve Ezgi Eyüpoğlu için "Ah Geceler"i iki kez söyleyen Seda Sayan, "Ezgicim maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" sözleriyle genç çiftin yüzünü güldürdü.

TUBA AYHAN