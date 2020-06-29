  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Müstakbel geline sahneden övgüler

Müstakbel geline sahneden övgüler

Müstakbel geline sahneden övgüler
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Korona virüs salgını nedeniyle sahnelerden uzak kalan Seda Sayan, Bodrum'da bir eğlence mekanında sevenleriyle buluştu. Sayan'ı izlemeye gelenler arasında müstakbel gelini Ezgi Eyüpoğlu ve oğlu Oğulcan Engin de vardı. Eyüpoğlu, müstakbel kayınvalidesini sahnede ilk kez izlerken, Oğulcan Engin ile gece boyunca şarkılara eşlik etti. Oğlu ve Ezgi Eyüpoğlu için "Ah Geceler"i iki kez söyleyen Seda Sayan, "Ezgicim maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" sözleriyle genç çiftin yüzünü güldürdü.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müstakbel geline sahneden övgüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA