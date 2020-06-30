Hamile nişanlıya 40 bin TL’lik pırlanta

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başladı. Sarıkabadayı, Camelo Lopez ile geçtiğimiz şubat ayında aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Sarıkabadayı'nın Lopez'e 40 bin TL değerinde pırlanta yüzük aldığı da öğrenildi. Ne zaman evleneceği merak konusu olan çiftten sürpriz bir haber geldi. Soner Sarıkabadayı'nın nişanlısı Camelo Lopez'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

3 AY SONRA BABA OLUYOR

Hamilelik haberini alan çiftin, yakın zamanda nikah masasına oturacağı ortaya çıktı. Soner Sarıkabadayı, 3 ay sonra doğacak bebeğini ve eşini bu süreçte rahat ettirebilmek için Sarıyer'de bahçeli bir ev tuttu.