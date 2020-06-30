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Haberler Sarmaşık Hastalık haberlerini yalanladı: İyiyim

Hastalık haberlerini yalanladı: İyiyim

Hastalık haberlerini yalanladı: İyiyim
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, hastaneye kaldırıldığına yönelik çıkan haberleri yalanlandı. Arkın, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile iyi olduğunu söyledi. Cüneyt Arkın, sosyal medyada yayılan asılsız iddialardan sonra sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Usta sanatçı, "Mesaj ve yorumlarda çok sorulması üzerine toplu olarak cevap verelim. Bazı sosyal medya hesaplarında 'sağlık durumu' başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Bu haberlere itibar etmeyin. Her şey gayet iyi herhangi bir sorun sıkıntı yok" dedi.

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