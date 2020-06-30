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Haberler Sarmaşık Leonardo Da Vinci yeniden İzmir’de

Leonardo Da yeniden ’de

Leonardo Da Vinci yeniden İzmir’de
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Leonardo da Vinci sergisi 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yeniden ziyarete açıyor. Korona virüs salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Leonardo Da Vinci sergisiyle birlikte kapılarını ziyaretçilere yeniden açıyor. SALGINA karşı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatılan sergi 1 Temmuz'dan itibaren sanatseverlerle tekrar buluşacak. Sanatçının ölümünün 500'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi ziyaretçilerini salgına karşı alınan sıkı önlemler altında ağırlayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve maskesiz ziyaretçi alınmayacak. Sergi, 30 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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