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Aslıhan ile Arda’nın 2. çocuk mutluluğu

Aslıhan ile Arda’nın 2. çocuk mutluluğu
Giriş Tarihi: 1.7.2020

2018 yılında dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Turan çiftinin Asil Aslan adını verdikleri ikinci bebekleri dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan veren Arda Turan, yakın çevresinden bir ricada bulundu. Eşi ile ortak bir açıklama yapan ünlü futbolcu, "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreçte sizden ricamız; salgın nedeniyle Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır" sözlerine yer verdi.

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