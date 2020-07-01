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Haberler Sarmaşık Garry Rodrigues ilgiden memnun

ilgiden memnun

Garry Rodrigues ilgiden memnun
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Garry Rodrigues geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Kendisini ziyarete gelen akrabaları ile birlikte alışverişe gelen Yeşil Burun Adalı milli futbolcu, alışveriş turunun ardından Markalar Sokağı'nda bulunan bir restorana geçerek akşam yemeği yedi. Sarı lacivertli futbol severlerin de yoğun ilgisi ile karşılaşan Rodrigues, hayranları ile teker teker ilgilendi.

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