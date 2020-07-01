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Herkes tatilde Demet işte

Herkes tatilde Demet işte
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Karantina dönemini yoğun çalışarak geçiren eski manken Demet Şener, kendi markasını yarattıktan sonra başarılı bir iş insanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Markasının yakaladığı başarıyı devam ettirmek isteyen Şener, yaz döneminde de tatil yapmak yerine işleriyle ilgileniyor. KIŞ sezonu hazırlıklarına başladığını söyleyen ünlü isim, yurt dışıyla alakalı yakın zamanda sürprizleri olacağını ve satışların çok iyi gittiğini söyledi. Pandemi nedeniyle birçok firmanın zor süreçlerden geçtiğini belirten Demet Şener, korona virüs salgınına rağmen gayet iyi gittiklerini, markanın geldiği noktadan memnun olduğunu dile getirdi.

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