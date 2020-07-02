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Haberler Sarmaşık Aksam yemeği şıklığı

Aksam yemeği şıklığı

Aksam yemeği şıklığı
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Galatasaray'ın kiralık yıldız futbolcusu Jean Michael Seri ve ailesi geçtiğimiz gün İstinye- Park'da objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Fildişi Sahilli tecrübeli futbolcu ve ailesi Markalar Sokağı'nda favori restoranlarına geçerek, akşam yemeği yediler. Sarı kırmızılı futbolcu terlikleri ve kıyafeti ile dikkatleri üzerine topladı.

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