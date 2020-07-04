Konuşsana Cem!

Oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce şiddet uygulaması tüm ülkede tepkilere neden oldu. Sanat dünyasından birçok ünlü isim Güven'i eleştirip, Deniz Bulutsuz'a destek mesajları atınca, Cem Yılmaz'ın sessizliği dikkat çekti. Aynı muhitte komşu olduğu kankası Ozan Güven hakkında 2 gündür tek kelime etmeyen Yılmaz, dün yaptığı paylaşımda tepki göstermek yerine "Üzgünüm" demekle yetindi.

SERENAY'DAN DA ÇIT ÇIKMADI

Yaptığı paylaşımla tarafsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, attığı tweette Ozan Güven'in adını dahi geçirmedi. Kadına şiddet konusunda yarım ağız konuşan komedyen, "Çok üzgün olmak dışında bir halim yok" dedi. Kendisine tepki gösterenlere cevap veren Yılmaz, "Yapmayın. Bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz" sözleriyle üste çıkmaya çalıştı. Öte yandan, pandemi sürecinde sık sık Ozan Güven-Deniz Bulutsuz çiftiyle vakit geçiren Serenay Sarıkaya da yaşanan korkunç geceyle ilgili sessiz kaldı. Yakın dostu Deniz Bulutsuz'a destek mesajı bile yayınlamayan Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz gibi Ozan Güven'e de tepki göstermedi.





DARP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

28 yaşındaki Deniz Bulutsuz'un savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden aldığı darp raporunda, vücudunun çeşitli yer-lerinde onlarca morluk ve çürük olduğu tespit edildi. 28 yaşındaki Bulutsuz'un yapılan muayenesinde çene ucunda 1,3 santim yara, kafasının duvara yan şekilde çarpması sonucu sol göz içinde ve çevre-sinde morarma, sol kol dış alt kısmında 4,5 santim, sağ kol iç kısımda 6 santim mo-rarma bulunduğunun tespiti yer aldı.





"ÜZGÜN OLMA TEPKİ GÖSTER" CEM

Yılmaz'ın açıklamasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, "Üzülmen yetmez, kadına şiddete tepki göster", "Umarım arkadaşınızın tedavi olması için ön ayak olursunuz. Kendisinin düzeleceğine dair pek umudumuz yok" eleştirileri geldi. Bir başka kullanıcı ise, Cem Yılmaz'ın şu sıralar filmlerini Netflix'te yayınlatmakla meşgul olduğunu söyleyerek Yılmaz'ı tiye aldı.