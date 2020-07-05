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Haberler Sarmaşık ‘Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım’

‘Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım’

‘Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım’
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Oyuncu Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Akkanat, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Alışveriş için geldiği AVM'de soruları yanıtlayan Bozoklu, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet hakkında "Ozan benim de arkadaşım ama şiddet olduğunu öğrenince ben de Deniz'in paylaşımını sosyal medya hesabımda paylaşmıştım, şiddetin her türlüsüne karşıyım' diye yanıt verdi.
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