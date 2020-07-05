‘Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım’

Oyuncu Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Akkanat, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Alışveriş için geldiği AVM'de soruları yanıtlayan Bozoklu, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet hakkında "Ozan benim de arkadaşım ama şiddet olduğunu öğrenince ben de Deniz'in paylaşımını sosyal medya hesabımda paylaşmıştım, şiddetin her türlüsüne karşıyım' diye yanıt verdi.

DİĞER