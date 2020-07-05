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Haberler Sarmaşık Demet Akalın’dan Çeşme Belediyesi’ne tepki

’dan ’ne tepki

Demet Akalın’dan Çeşme Belediyesi’ne tepki
Giriş Tarihi: 5.7.2020

İzmir Çeşme'de tatil yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haşere ve böcek ilaçlamasının yapılmaması nedeniyle Çeşme Belediyesi'ne tepki gösterdi.



'ZAR ZOR PARA KAZANIYORUZ'
Kendi bahçesini ilaçlattığını ama belediyenin diğer yerleri ilaçlatmaması nedeniyle sorunlar yaşandığını belirten ünlü şarkıcı, "İnsanlar zar zor para kazanırken, siz de güzelim Çeşme'yi, dükkanları, evleri ve bahçeleri ilaçlasanız" dedi. Akalın çektiği videoya Çeşme Belediyesi'ni de etiketledi.

■ MERT ALPDÜNDAR

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