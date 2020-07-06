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Haberler Sarmaşık Arif’in oyunu ters tepiyor

’in oyunu ters tepiyor

Arif’in oyunu ters tepiyor
Giriş Tarihi: 6.7.2020

GENÇLİĞİM Eyvah'ın bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak bölümünün özeti şöyle:
Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır.
Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar. Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir.
Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur. Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur.

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