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Ayvalık, ile coştu

Ayvalık, Ozan Doğulu ile coştu
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait dört bin koltuk kapasiteli amfi tiyatro ve Ayvalık Büyük Park'ın açılışı sosyal mesafe kurallarına uyum içinde gerçekleştirildi. Ünlü DJ Ozan Doğulu'nun sahne aldığı gecede, park alanında yapılan yeni düzenlemeler vatandaşlardan tam not aldı.

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