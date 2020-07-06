Ayvalık, Ozan Doğulu ile coştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait dört bin koltuk kapasiteli amfi tiyatro ve Ayvalık Büyük Park'ın açılışı sosyal mesafe kurallarına uyum içinde gerçekleştirildi. Ünlü DJ Ozan Doğulu'nun sahne aldığı gecede, park alanında yapılan yeni düzenlemeler vatandaşlardan tam not aldı.