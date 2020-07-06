Nadal tam yol ileri

ÇOK AZ HASAR OLUŞTU

Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu'nda önceki gün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı. İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığında çok az hasar aldığı bildirildi. Seyahati engelleyecek bir durum olmadığı ve Göcek'in Sıralıbük Koyu'nda tatiline devam ettiği öğrenildi.





REKORTMEN TENİSÇİ

RAFAEL Nadal, 3 Haziran 1986 tarihinde Mallorca, İspanya'da dünyaya geldi. İspanyol tenisçi bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde Grand Slam kazanan tek erkek tenisçidir. Tenis tarihinde bir Grand Slam'i 9 kez kazanan ilk tenisçi oldu. Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta en büyük rakibi Federer'i yenerek şampiyon olmuştur. Fransa Açık'ta 2005'te kazandığı ilk "grand slam" dan bu yana, 2018 Roland Garros şampiyonluğuyla, seriyi 17 yıla çıkardı. Sıkı bir Real Madrid taraftarıdır. Şarkıcı Shakira'nın klibinde oynamıştır.