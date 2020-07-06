Serdar Ortaç’ın sahne özlemi bitti

Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum'da sahneye çıktı. Sahneye dansçılarıyla çıkan Serdar Ortaç, sevenlerine seslenerek "Evde otur otur herkes gibi biz de çok sıkıldık. Çünkü biz alışmışız sürekli sizlerle birlikte şarkılar söylemeyi, sizlerden alkış almayı çok özlemişiz" sözleriyle dört aylık sahne özlemine son verdi. Programına "Karabiberim şarkısıyla başlayan başarılı sanatçı, "Bugüne kadar yaptığım bütün parçalardan size 25 yılın özetini sunacağım" diyerek geçmişten günümüze hit olmuş parçalarını seslendirerek, hayranlarına nostalji rüzgarı yaşattı.