Sertab’dan yeni albümün ilk konseri

İstanbul'daki "Park Et Seyret" konserlerinin ikincisinde sahneye çıkan Sertab Erener, yeni albümü Ben Yaşarım'ın şarkılarını ilk kez seslendirdi. Sertab Erener'den önce sahneye çıkan ve yaklaşık bir saatlik bir performans sergileyen Zeynep Doruk, seyircilerin beğenisini topladı. 5 yıl aradan sonra çıkardığı "Ben Yaşarım" adlı albümünden Aç Sesini şarkısıyla konsere başlayan Sertap Erener, yeni albümden en güzel şarkılarını Park Et Seyret konseri seyircileri için söyledi.

KLASİKLER AKIN ETTİ

ÖTE yandan başarılı sanatçının "Park Et Seyret" performansın dinlemeye gelen İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'ne üye yaklaşık 50 klasik otomobil etkinliğe renk kattı. Araçların arasında yer alan ve bir dönem Sadri Alışık'a ait olduğu öğrenilen otomobil etkinlik alanındaki nostaljik havayı bambaşka bir boyuta taşıdı.