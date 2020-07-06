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Haberler Sarmaşık Yasemin Özilhan’ın fast food kaçamağı

’ın fast food kaçamağı

Yasemin Özilhan’ın fast food kaçamağı
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Evlendikten sonra ekranlara veda eden güzel oyuncu Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ve ikiz kızları Emine ve Ela ile birlikte görüntülendi. Güzelliği ve fit vücudu ile her zaman magazin gündeminde olan Yasemin Özilhan'ın elinde ki Fast-Food içeceği gözlerden kaçmadı.

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