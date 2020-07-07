Atv’ye ödül yağdı!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine evlerinde, ofislerinde kavuştu. Bu yıl 46.cısı düzenlenen ödül töreninde, televizyon ve müzik dünyasının parlayan yıldızları arasında atv'den isimler de yerini aldı.

HER KATEGORİDE

TV ve müzik dünyasının en iyilerinin bulunduğu gecede birçok kategoride ödül verildi. Verilen ödüller arasında "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ve "Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülü Hercai dizisiyle fırtına gibi esen Ebru Şahin'in, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü ise yine Hercai'yle adını duyuran Ebrar Demirbilek'in oldu. "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ve "En İyi Kadın Sunucu" ödülü de yıllardır zirveden inmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın oldu. "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülü atv Haber'in başarılı sunucusu Cem Öğretir'e, "En İyi Dizi Müziği" ödülü Perşembe akşamlarının başarılı dizisi olan "Bir Zamanlar Çukurova" müziğiyle Aytekin Ataş'a, "Başarı Ödülü" ise yine aynı dizide oynayan güçlü oyuncu Kerem Alışık'a verildi.