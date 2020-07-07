Kuzene 2 yıl 6 ay ceza

ÜNLÜ oyuncu Demet Akbağ'ın trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın içinde bulunduğu aracı süren ve bilirkişi raporunca 'Tam ve asli kusurlu' bulunan kuzeni Muammer Renda'ya 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Demet Akbağ'ın şikayetçi olmaması ve sanığın durumu göz önüne alınarak bu ceza 18 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi. Kazanın asıl nedeninin yağışlı hava değil, yol durumu olduğunu savunan avukatı Kemal Ata Yardımcı ise karara itiraz ederek müvekkilinin beraatini istedi.

UÇAĞI KAÇIRDIĞI İÇİN ÇAĞIRMIŞ

OLAYDAN bir gün önce kuzeni Muammer Renda'yı arayıp, havalimanından kendisini sabah saat 10.00'da almasını isteyen Zafer Çika'nın kaza günü uçağını kaçırdığı, bu nedenle akşam saat 18.00'da İzmir'e geldiği ve Çeşme'ye giderken bu korkunç kazanın başına geldiği ortaya çıktı.

METİN BURMALI