Mangal yürekli Zehra!

Ünlü genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu sevgilisi Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızları olan Zehra Çilingiroğlu'na ayrı, ailesine ayrı ev tuttu. Ancak genç sevgililerin sezonluk 250 bin liraya kiraladığı evde kavga hiç eksik olmadı.

İNGİLTERE'DE TANIŞTILAR

Son iddiaya göre Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Zehra Çilingiroğlu önceki gün lüks villarının havuz başında kavga etti. Havuz başında mangal keyfi yapan Zehra Çilingiroğlu, bir anda sinirlenerek mangalı havuza fırlattı. Site sakinleri ve görevlilerin de şahit olduğu kavga sonrası Zehra Çilingiroğlu'nun villadan çıkıp aracıyla uzaklaştığı öğrenildi.





Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu yaklaşık 11 aydır Kaya Çilingiroğlu ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kızı Zehra ile flört ediyor. Kadayıfçıoğlu ile İngiltere'de üniversite eğitimi sırasında tanışan Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisinin annesine pırlanta küpe alması magazin dünyasında gündem yaratmıştı. Bu kavganın duyulmasının ardından ailelerin nasıl tepki verecekleri merak ediliyor.