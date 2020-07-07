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Ögle uykusu stresi unutturuyor

Ögle uykusu stresi unutturuyor
Giriş Tarihi: 7.7.2020

Düzenli uykunun gündelik yaşamımızı nasıl etkilediği bilinen bir gerçek. Fakat öğle uykusu hala birçok kişi tarafından tartışmalara neden olan konulardan biri. Çoğu uzman öğle uykusunun insan vücudu üzerinde sayısız faydası olabileceğini söylüyor. Gün ortasında zihninizi tazelemek ve enerjinizi yükseltmek için 10-20 dakikalık kısa bir uyku yeterlidir. Kısa süreli öğle uykusu sizi stresten uzaklaştırıp rahatlatırken, gün içerisinde kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar.

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