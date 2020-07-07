Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, önceki gün yakın arkadaşı Ayşe Yıldız ile birlikte objektiflere yansıdı. Yakın bir arkadaşlarının doğum günü için hediye bakmaya geldiklerini söyleyen ikiliden Müftüoğlu, "Aslında arkadaşımız için hediye alıp çıkacaktık ama kendimiz için de bir şeyler aldık. Her şey gayet yolunda gidiyor. Pandemi sürecinde evimde bol bol kek, kurabiye ve tatlı türlerini yaptım" dedi.
Pandemide bol bol kek, kurabiye yaptım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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