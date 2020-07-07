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Haberler Sarmaşık Soğuk kahve ile kilo veremezsiniz

ile kilo veremezsiniz

aylarında çoğu kişi ara öğünlerini ile geçiştirerek zayıflayabileceğini düşünüyor. Fakat yanlış kahve tercihi ve tüketilen katkı maddeleri, beklenilenin tam tersi etkilere zemin hazırlayabilir.

Soğuk kahve ile kilo veremezsiniz
Giriş Tarihi: 7.7.2020

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber birçok kişinin kahve tercihini soğuk olanlardan yana kullandığını belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Özellikle sıcak havalarda daha az yemek yeme eğiliminde olan kişiler bazen bu içeceklerle öğün geçiştirilebileceğini ve bunun sonunda da zayıflayabileceğini düşünüyor. Ancak serinlemek ve ferahlamak için tercih edilen soğuk kahveler doğru seçilmezse, beklenilenin tam tersi etkiyi yapıyor" dedi. Daha iyi hissetmek için içilen bu kahvelerin, kısa süreli enerji ve mutluluk verdiğini söyleyen Zünbülcan, uzun dönemde ise sağlık açısından olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekti.

KATKI MADDELERİ VAR
Zünbülcan, "Kalorileri yüksek olan bu kahvelere, hazırlanırken katkı ürünleri, maltodekstrin, glikoz şurubu, sodyum kazeinat, asit düzenleyici tuzlar, tam hidrojenize pamuk ve palm yağı gibi birçok madde eklenebiliyor. Bir şey yemeyip sadece kahve içtiğiniz de bile kilo almanızın nedenleri, kahvenizin içindeki maddelerde yatıyor" diye konuştu.

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