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Haberler Sarmaşık Heard, kardeşi ve avukatıyla el ele

Heard, kardeşi ve avukatıyla

Heard, kardeşi ve avukatıyla el ele
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Hollywood'un ünlü çifti Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki iftira davasının ilk duruşması Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülmeye başlandı. Eski çiftin avukatları Depp ile Heard'ün aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Yüksek Mahkeme binasına ilk ulaşan Amber Heard oldu. Siyah bir elbise giyen Heard, koronavirüsten korunmak için maske yerine kırmızı bir bandana kullandı. Heard'ün yanında kız kardeşi Whitney ile avukatı Jennifer Robinson da vardı. Üç kadın kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden el ele tutuşarak geçti.
ESKİ eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddia edilen Johnny Depp de daha sonra avukatıyla birlikte binaya ulaştı. O da tepeden tırnağa siyahlara bürünmüştü. Depp, duruşmada eski eşine şiddet uygulamadığını kanıtlamaya çalışacak.

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