‘Her gün mutlaka bir şişe maden suyu için’

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, aşırı sıcaklarda yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekerek doğru beslenme yöntemlerini anlattı.

NELER TÜKETİLMELİDİR?

Fadıloğlu, "Sıcaklıkla beraber, artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her gün en az 2-2.5 litre; yani 10-12 su bardağı su içilmeli. Su haricinde süt, ayran, soda, limonata, soğuk bitki çayları, şekersiz kompostolar ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler, doğru tercihlerdir. Yazın vücudun iyon ve mineral kaybının oldukça fazla olması nedeniyle her gün bir şişe doğal maden suyu içilmeli.

SÜTLÜ TATLI TERCİH EDİN

Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı. Haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalı. Ana ve ara öğünler mutlaka tüketilmeli. Vücut direncini artırmak ve yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önemli. Kızartılmış ve hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma tercih etmek doğru seçimdir" diye konuştu. Yiyeceklerin satın alındıktan sonra açıkta ve oda sıcaklığında bırakılmaması gerektiğini söyleyen Fadıloğlu şu uyarılarda bulundu:



SAKLAMA KOŞULLARI ÖNEMLİ

"Tüketilinceye kadar buzdolabında muhafaza edilmeli. Çabuk bozulan, bakterilerin hızlı üreyebildiği yüksek risk grubundaki et, süt, yumurta, balık gibi besinler açıkta uzun süre bekletilmemeli, bu besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Dondurulmuş ürünler satın alınıyorsa paketin içinde ya da alt kısımlarında buz kristallerinin olmamasına dikkat."