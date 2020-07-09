GAPS diyeti ile bağışıklığınızı güçlendirin

Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, Gut ve Psikoloji Sendromu'ndan (GAPS) korunmak için bağırsaklardaki sızdırmayı önlemeye yönelik geliştirilen GAPS diyetinin tercih edilebileceğini belirtti. GAPS protokolünün bağırsakları iyileştirmek için tasarlandığını dile getiren Kılınç, " Toksinlerin kan dolaşımına girmesini önler ve vücuttaki 'toksisiteyi' azaltır. Sızıntılı bir bağırsağa katkıda bulunduğu düşünülen tüm besinleri kesmenizi gerektirir" ifadeleini kullandı.

BAĞIRSAK İKİNCİ BEYİN

Bağırsaklardaki sızıntıyı gidererek sağlıklı bir yaşam vadeden GAPS diyeti hakkında bilgi veren Kılınç, "Gut ve Psikoloji Sendromu'ndan korunmak için GAPS diyeti tercih ediliyor. Dr. Natasha Campbell- McBride tarafından bulunan bu diyet sayesinde, beyni etkileyen birçok durumun, sızdıran bir bağırsaktan kaynaklı olduğu anlaşıldı. Sızdıran bağırsak sendromunun, çoğunlukla bağırsak lümeninin geçirgenliğinde gerçekleşen artışı nitelendirmek amacıyla kullanılıyor" dedi.



EV YAPIMI YOGURT TÜKETIN

BU diyetin üç aşamadan oluştuğunu belirten Kılınç, "GAPS Giriş Diyeti, Tam GAPS Diyeti ve GAPS Diyetinden Çıkış aşamaları bulunuyor. GAPS giriş aşaması ise, 6 bölüme ayrılıyor ve diyetin en yoğun etabını oluşturuyor. Birinci bölümünde, evde yapılmış kemik suyu, probiyotik- prebiyotik besinler ve öğün aralarında ballı nane ya da papatya çayı içilebilir. Ev yapımı yoğurt veya kefir tüketilebilir" bilgilerini verdi.



IKINCI BÖLÜMDE PROTEIN

İKİNCİ bölümde sebze, et, balık, organik yumurta sarısının diyete eklenmesi gerektiğini belirten Kılınç, üçüncü bölümde önceki tüm yiyeceklere ek olarak avokado, fermente sebzeler, GAPS tarifine uygun krepler ve ghee'nin tüketilmesinin önemli olduğunu anlattı. Izgara yapılmış etlerin, soğuk sıkım zeytinyağı ve sebzenin dördüncü bölümde tüketilebileceğini söyleyen Kılınç, "Beşinci bölüm, koyu yeşil yapraklı çiğ sebze ve meyvelerin zamanı. Son bölümde ise, turunçgil de dahil olmak üzere daha fazla çiğ meyve eklenebilir" ifadelerini kullandı.



SEKERI HAYATINIZDAN ÇIKARIN

GİRİŞ diyetinin tamamlanmasının ardından 'Tam GAPS Diyeti'ne geçilebileceğini söyleyen Kılınç, "Burada taze et, tercihen hormon içermeyen ve otla beslenen hayvanların etinin tüketilmesi önerilir. 'GAPS Diyetinden Çıkış' aşamasında ise, bu diyetin diğer aşamalarındaki gıdaları birkaç ay içinde yavaşça yeniden eklemek gerekiyor. Diyetten çıktıktan sonra bile, yüksek oranda işlenmiş ve rafine edilmiş yüksek şekerli gıdalardan kaçınmaya devam etmelisiniz" dedi.