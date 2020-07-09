‘Hiçbir pisti bu kadar acı olmamıştı’

Oyuncu Bergüzar Korel ve yakın arkadaşı Beyza Şekerci Hepileri tatilde bir araya geldi. Korel, Şekerci ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. İki arkadaşın mayo tercihi aynı olunca Korel, "Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı" ifadelerini kullandı.