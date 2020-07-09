Polonyalı seyahat blogu yazarı Eva zu Beck (29) çıktığı dünya turunda korona virüs salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden bir kargo gemisinde 14 gün mahsur kaldı. Mart ayının başlarında Kahire'den uçakla Yemen'e bağlı Sokotra Adası'na giden Beck, adaya giriş çıkışların kapatılmasıyla haftalarca adada bekletildi. Sonunda adadan ayrılıp eve dönebilmek için BAE'ye giden bir kargo gemisine denk gelen Beck, yolculuğunun 6 gün sürdüğünü ve BAE'ye giriş yapabilmek için 8 gün daha adada karantina altında kaldığını belirtti.