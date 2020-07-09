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Haberler Sarmaşık Maria ile Mustafa’nın çekimlerine başlandı!

ile ’nın çekimlerine başlandı!

Maria ile Mustafa’nın çekimlerine başlandı!
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Kapadokya Ürgüp'te çekilecek olan atv ekranlarının iddialı dizisi "Maria ile Mustafa"nın ekibi son hazırlıklarını tamamlayarak sete çıktı. Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi korona virüs testi yaptırarak Kapadokya'ya gittiler. Çekimler, dizi için özel hazırlanan izole mekanlarda gerçekleşecek. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde gerilimi, imkansızlığı ve yaşanacak büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

SEZONUN EN İDDİALI DİZİSİ
SEZONUN en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşıyor.

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