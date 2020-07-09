Meydan okuyan Derici objektiflere yakalandı

Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren ünlü şarkıcı İrem Derici, yakın zamanda maske, şapka ve gözlük takarak sosyal medya hesabından, "Hadi beni bulun da göreyim. Tanıyın da göreyim hadi" diye not düşmüş ve gazetecilere esprili bir meydan okumuştu. Sarıyer'de bir AVM'de alışveriş yaparken gazeteciler tarafından tanınan Derici, "Ya ben espri yapmıştım, akşam zaten magazin programı sunacağım" dedi. "Benden bu ara size iş çıkmaz, dinlenmeye bıraktım kendimi" diyen ünlü popçu "Eylül, Ekim gibi kendime gelirim, size de bol manşet veririm" ifadelerini kullandı.



TARHAN ABDULLAHOĞULLARI