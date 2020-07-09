Önce alışveriş sonra kahve

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Şükran Ovalı, önceki gün mağazaları dolaşırken objektiflere yansıdı. Sosyal medya paylaşımları ile çokça beğeni alan başarılı oyuncu Ovalı, yakın bir arkadaşı ile göz gezdirdiği vitrinlerde yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sonrası kahve molası veren güzel oyuncu, siyah elbisesine uygun maskesiyle dikkat çekti. Ovalı, akşam saatlerinde özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.