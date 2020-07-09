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Yıllar sonra ortaya çıktı

90’lı yılların ünlü mankenlerinden , uzun bir aradan sonra ’da gözüktü. sektöründe çalışmaya başlayan Özbek, sevgilisi ile beraber bir büfede döner yerken objektife yansıdı.

Yıllar sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Modelliğe 17 yaşında başlayan, 90'lı yıllarda iç giyim ve mayo defilelerinin aranılan isimlerinden olan Begüm Özbek, yıllar sonra İstanbul Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

ŞÖHRETLİ GÜNLER BİTTİ
Podyumlara veda ettikten sonra Amerika'ya gidip turizm okuyan ve otellerde çalışan Begüm Özbek, sevgilisi Çağın Işıkdağ ile beraber bir büfede döner yerken objektiflere yansıdı. Şöhretli günlerin geride kaldığını belirten Begüm Özbek, "Turizme devam ediyorum. İşimi ve yaşadığım hayatı çok seviyorum. Böyle daha mutluyum. Şöhretler dünyasından uzak durmak huzur veriyor. Aynı zamanda yoga da yapıyorum" dedi. Yıllara meydan okumanın zor olduğunu da belirten Özbek'in çok zayıfladığı gözlendi.

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