Yıllar sonra ortaya çıktı

Modelliğe 17 yaşında başlayan, 90'lı yıllarda iç giyim ve mayo defilelerinin aranılan isimlerinden olan Begüm Özbek, yıllar sonra İstanbul Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

ŞÖHRETLİ GÜNLER BİTTİ

Podyumlara veda ettikten sonra Amerika'ya gidip turizm okuyan ve otellerde çalışan Begüm Özbek, sevgilisi Çağın Işıkdağ ile beraber bir büfede döner yerken objektiflere yansıdı. Şöhretli günlerin geride kaldığını belirten Begüm Özbek, "Turizme devam ediyorum. İşimi ve yaşadığım hayatı çok seviyorum. Böyle daha mutluyum. Şöhretler dünyasından uzak durmak huzur veriyor. Aynı zamanda yoga da yapıyorum" dedi. Yıllara meydan okumanın zor olduğunu da belirten Özbek'in çok zayıfladığı gözlendi.