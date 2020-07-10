‘Beni politikaya alet edip konser verdirmediler’

TBMM'ye giderek AK Parti Grup Toplantısı'nda o dönem Başbakan olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'la görüşmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerini iptal ettiği çıkışıyla gündeme gelen ünlü sanatçı Şükriye Tutkun içini Yeni Asır'a döktü. 2016'da çekilen fotoğrafın ardından İzmir'de CHP'li belediyelerin kendisine ambargo koyduğunu söyleyen Tutkun, "İzmir'de her yıl 5-6 konser verirdim. Hatta Bornova Belediyesi'yle bir konser için o dönem anlaşmıştım. Ancak bu fotoğraf basında çıkınca iptal ettiler.

HEDEF OLDUM

Büyükşehir Belediyesi'yle de birçok konser verdim. Onlar da görüşmelerini kestiler. İzmir'deki Balkan göçmenleri de beni çok seviyor. Sürekli ne zaman geleceğimi soruyorlar ama bu açıklamamdan sonra İzmirliler unutsun beni!" dedi. Bu fotoğraf yayınlandığında Odatv internet sitesi sahibi ve Sözcü Yazarı Soner Yalçın gibi isimlerin kendisini hedef gösterdiğini ifade eden Tutkun, "Benim için 'eski Türkiye Kominist Partili, solcu Şükriye Tutkun AK Parti Grup Toplantısı'nda ne arıyor?' diye yazdılar. Bana yandaş damgası vurdular. Oysa ben Binali Bey'le Aile Bakanlığı'yla ilgili bir konu hak-kında görüşmeye gitmiştim. Ben 14 yıl devlet yetiştirme yurdun-da kaldım. Yine yurtlarla ilgi-li projelerimizle ilgili bir sıkıntı vardı. Bu nedenle Binali Bey'le görüşmeye gittim. Evet eski TKP'liyim ama benim sağmış solmuş bunlarla işim yok. Beni politikaya karıştırma-sınlar" diye konuştu

Erhan GÜLENÇ