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Haberler Sarmaşık Hatice’ye değil neticeye bakın!

’ye değil neticeye bakın!

Hatice’ye değil neticeye bakın!
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Şarkıcı Hatice, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Şarkıcının maske takmaması dikkat çekti. Hatice'nin korona virüsü nedeniyle maske takma zorunluluğu olmasına rağmen maske takmamasıyla ilgili soruya verdiği cevap şok etti. Maske takma zorunluluğuna uymayan ünlü şarkıcı, "Makyajım bozulmasın diye takmadım. Çok yakın bir yerden çıktım. Maskem çantada" diyerek güzelliği sağlığına tercih ettiğini gösterdi. Ancak neticede virüse yakalanma riski de vardı...

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