“Mady’nin kahvesiyle şarkıyı tamamladım”

Ünlü pop yıldızı Soner Sarıkabadayı, PDND Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan yeni teklisi 'Dibine Dibine' yayınlandıktan hemen sonra 'bu şarkıyı kimin için yazdın?' sorularına cevap verdi. Sarıkabadayı, "Aslında şarkımı yazmaya 2019'da başladım, sadece bir bölümü eksik kalmıştı ve bir gece onu tamamlamaya çalışırken Mady'nin uykusundan uyanıp bana kahve getirdiğini gördüğüm an içimden 'bir sen gibisi zor geliyor' sözü geçti ve şarkım da benim gibi tamamlanmış oldu" dedi.