  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘Malazgirt 1071’ yurtdışına açılıyor

‘Malazgirt 1071’ yurtdışına açılıyor

‘Malazgirt 1071’ yurtdışına açılıyor
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Başrollerini Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran'ın paylaştığı, Malazgirt savaşını anlatan 'Malazgirt 1071' filmi yurtdışında ilgi görüyor. Hasan Güngor Management ve Imtiaz Holding ortaklığı ile Malazgirt 1071 filminin yurtdışına satışı gerçekleştirildi. Pakistan, Malezya, Katar ve İngiltere'ye satılan filmin başarısını yapımcısı Bilal Kalyoncu başrol oyuncusu Cengiz Coşkun, Imtiaz Holding Ceo'su Omar Imtiaz ve menajer Güngör Beykoz'da boğaza karşı yemek yiyerek kutladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Malazgirt 1071’ yurtdışına açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA