‘Malazgirt 1071’ yurtdışına açılıyor

Başrollerini Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran'ın paylaştığı, Malazgirt savaşını anlatan 'Malazgirt 1071' filmi yurtdışında ilgi görüyor. Hasan Güngor Management ve Imtiaz Holding ortaklığı ile Malazgirt 1071 filminin yurtdışına satışı gerçekleştirildi. Pakistan, Malezya, Katar ve İngiltere'ye satılan filmin başarısını yapımcısı Bilal Kalyoncu başrol oyuncusu Cengiz Coşkun, Imtiaz Holding Ceo'su Omar Imtiaz ve menajer Güngör Beykoz'da boğaza karşı yemek yiyerek kutladı.