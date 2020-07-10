‘Varikosel çocuk sahibi olmayı engelleyebilir’

Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Tansu Turgut, varikoselin çocuk sahibi olmayı engelleyebilecek bir erkek hastalığı olduğunu belirterek, "Varikosel testislerdeki kirli kanın sağlıklı bir şekilde tahliye edilememesi, bu kirli kanın testisler civarında birikmesinden oluşan bir damar hastalığıdır" diye konuştu.



Hastalığın bazen herhangi bir şikayet olmadan muayene sırasında saptanabilirken, bazen de testislerde ağrı, testis civarında ele gelen şişlik, damarlarda şişlik ya da çocuk sahibi olamama şikayetleriyle ortaya çıkabileceğini belirten Turgut şöyle konuştu: "Yürüme, spor ya da cinsel ilişki sonrası testislerde ağrı olabilir. En önemli tanı yöntemi fizik muayenedir. Bunun dışında ultrason, spermogram gibi testler uygulanır. Hastanın şikayetine göre doğru tedavi yöntemi belirlenir. Ameliyatı ağır ve zor değildir. Ama bir damar ameliyatı olduğu için titizlik gerektirir. Son yıllarda mikroskobik varikoselektomi yöntemi kullanılmaktadır. Hastalar ameliyat sonrası 1-2 günde günlük hayatlarına dönebilirler. Kısırlık hastaları çok ciddi düzeyde fayda görür. Birinci yılın içinde gebelik oranı yüzde 43'dür. İkinci yılda bu oran yüzde 60'a ulaşır."