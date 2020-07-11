Mor karışım

Türkiye'de, son yıllarda popülerleşen mor sebze ve meyvelerin suyundan yapılan hamur işlerinin, beyaz ekmek yemek istemeyenler için sağlıklı bir alternatif oluşturduğunu kaydeden Diyetisyen Derya Zünbülcan, içeriğinde 'antosiyanin' maddesi bulunan mor ekmeğin, özellikle kalp damar hastalıklarına iyi geldiğini, içeriğindeki doğal antioksidanlar sayesinde şekerin kana karışmasını yavaşlattığını kaydetti.

12 YILLIK ARAŞTIRMA

Beyaz ekmek yerine, sağlıklı bir alternatif oluşturan mor meyve ve sebzelerin özünden yapılan mor ekmek ve poğaçalar, son yıllarda Türkiye'de de ilgi görüyor. Japonya'da zorunlu olarak tüketi-len mor ekmeğin ham-maddesini oluşturan mormiks isimli toz, ilk kez İstanbul Üni-versitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araş-tırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırma-ları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirildi.



SEKER HASTALARINA SIFA OLUYOR

MOR meyve ve sebzelerin içerdiği 'antosiyanin' isimli madde sayesinde doğal bir antioksidan olan mor ekmek, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Şekerin kana karışmasını yavaşlatarak, şeker ve tansiyon hastalıklarının önlenmesini sağlıyor. Evde de kolaylıkla böğürtlen, yaban mersini, patlıcan, mor havucun kaynatılmasıyla elde edilen suyla da ekmek, poğaça ve kekler yapılabiliyor.





EVDE YAPMAK ÇOK KOLAY

MOR ve kırmızı meyve sebze sularından evde mor ekmek yapımını öneren Zünbülcan, "Kırmızı/mor sebze ve meyvelerin pigmentlerinden elde edilen bir unla veya evde mor havuç ve böğürtlenden elde edilen sularla ekmek yapılıyor. Evde mor havucu rendeleyip kaynattıktan sonra çıkan havuç suyunun birkaç saat soğumasını bekleyin. Havuç suyunu ayırıp, maya, un ve tuzun üzerine su yerine bu havuç suyunu koyun. Bu yöntemle poğaça veya kek Diyetisyen de yapılabilir" diye konuştu.



SAHTELERI AYIRT EDILEBILIR

MOR ekmeğin gıda boyasıyla yapılmış sahtelerinin de ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Zünbülcan, "Bunu anlamak için çok kolay bir yöntem var. Limonu ekmeğin üzerine damlattığınızda, birkaç saniye içinde ekmeğin rengi kırmızıya dönüyorsa bu gerçek bir mor ekmektir. Fakat limon damlatıldığında ekmeğin rengi değişmiyor ve mor kalıyorsa, gıda boyasıyla yapılmış bir ekmek olabilir" şeklinde konuştu.