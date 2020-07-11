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Ronaldo tatil için ’u seçti

Ronaldo tatil için Bodrum’u seçti
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Her yıl birçok ünlü isme ev sahipliği yapan Bodrum, bu sene yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu da ağırlayacak. İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen Portekizli futbolcunun önümüzdeki hafta tatil için, Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'a geleceği ve Demirören Grubu'nun misafiri olacağı öğrenildi.

Başarılı futbolcunun özel jetiyle Türkiye'ye uçacağı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, Cristiano Ronaldo'nun konaklayacağı villanın etrafında güvenlik önlemlerinin şimdiden üst düzeye çıkarıldığı görüldü.

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki hafta kendi adını taşıyan jetiyle Milas- Bodrum Havalimanı'na iniş yapacak


Ferdi YAVUZ

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