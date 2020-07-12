Photoshop yaptı tepkı yagdı

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Youtuber Duygu Özaslan'ın, geçtiğimiz günlerde photoshop'suz hali gündem olmuştu. Paylaştığı fotoğraflarda kilolarını photoshop ile kapattığı ortaya çıkan Özaslan, dün yeni bir fotoğraf paylaşınca, sosyal medya kullanıcıları o kareye şüpheyle yaklaştı. Genç fenomenin yeni pozuna "Bu fotoğrafın orijinali mi acaba?", "Yine bizi kandırıyor" tarzında yorumlar yağdı.

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