Emre Karayel evliliğe ilk adımı attı

Oyuncu Emre Karayel, iç mimar Gizem Demirci ile aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. İç mimar Gizem Demirci ile Emre Karayel'in nişan töreni Cumartesi akşamı İzmir'de aile arasında gerçekleşti. Karayel, nişan hazırlığını sosyal medyadan Demirci ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak altına yazdığı "Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var" sözleriyle duyurmuştu.