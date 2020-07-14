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Korona kalp krizi riskini artırıyor

Korona kalp krizi riskini artırıyor
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Özel İzmir Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Işık Erdoğan korona virüsünün neden olduğu Covid-19 enfeksiyonuna karşı kalp hastalarının çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Corona virüsün kalp sağlığını farklı şekillerde etkilediğini kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Işık Erdoğan, "Covid-19, miyokardit dediğimiz kalbin pompalama gücünü azaltan, kalp yetmezliğine neden olan kalp kasının bir çeşit iltihabi hastalığına yol açıyor. İkinci etkisi ise kalp damar hastalıklarının artması, kalp krizlerinin tetiklenmesi yönünde. Çünkü kanın pıhtılaşmasına yol açıyor, pıhtılaşmadaki artış özellikle altta yatan damar hastalığı olan kişilerde kalp krizini tetikliyor. Aynı etki ile inme riski de artıyor. Önemli bir başka kardiyak etkisi ise hayati sonuçları da olabilen ritm bozukluklarını, kalp durmasını tetikliyor" dedi.

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