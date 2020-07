Bağışıklığınızı güçlendiren vitaminler

Pandemiye karşı verilen mücadelede normalleşme sürecine geçilmesi, korona virüs başta olmak üzere birçok enfeksiyona yakalanma tehlikesini ortadan kaldırmış değil.

BESİNLERDEN ALINMALI

Vaka sayılarının geçtiğimiz aylara göre daha az olması, rehavete kapılmamıza neden olmamalı. Uzmanlar Kovid-19'a karşı hijyen ve mesafe kurallarına uymanın yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirmenin önemine dikkat çekiyor. Bünyenin kuvvetlendirilmesi için, bireylerin günlük vitamin ihtiyaçlarını doğru besinlerden elde etmesi şart. Bünyenin güçlenmesinde en önemli rolleri oynayan başlıca vitaminlerden A ve E vitamini serbest radikallerle savaşırken, C vitamini vücudun savunma sistemini oluşturuyor. Dünyada en çok eksikliği görülen B12 vitamini ise, hem ruh halimize hem de enerjimize etki ediyor. Peki bağışıklığımızı güçlendiren vitaminleri hangi besinlerden almalıyız?



ŞİFA DEPOSU YEŞİL YAPRAKLILAR

C vitamini vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar, savunma sistemini güçlendirir. Yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kuşburnu gibi besinler bol C vitamini içerir. C vitamini kaybını önlemek için salatalar da meyve suları gibi tüketilmeden hemen önce hazırlanmalıdır. Eksikliği bağışıklık sistemi, diş eti iltihabı ve kolay morarma gibi belirtilere neden olabilir.



ANTİOKSİDANLAR HAVUÇ VE SÜTTE

A VITAMINI serbest radikallerle savaşan, cilt ve göz sağlığını destekleyen, kanserli hücrelerde DNA mutasyonlarını bloke ederek yaşlanmayı geciktiren antioksidan bir vitamindir. Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi besinlerdeki A vitamini sayesinde, hastalıklardan korunmada avantajlı bir duruma geçersiniz. Bir diğer güçlü antioksidan ise, E vitaminidir. Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller E vitamini açısından oldukça zenginidir.



KEMİK SAĞLIĞI İÇİN K VİTAMİNİ

K VITAMINI kemik ve kalp sağlığında önemli bir rol oynayan yağda çözünen önemli bir vitamindir. Kemik mineralizasyonu ve kanın pıhtılaşmasında rol oynayan ana vitaminlerden biridir, ayrıca beyin fonksiyonlarının korunmasına, sağlıklı bir metabolizmaya ve kansere karşı korunmada yardımcı olur. Yetişkinlerin günlük K vitamini ihtiyacı, 65-80 mcg'dir. Ispanak, pazı, brokoli, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana, kuşkonmaz ve şalgamdan bu vitamini elde edebilirsiniz.



ENERJİNİZİ B12 İLE DOLDURUN

Koalamın olarak da adlandırılan B12 vitamini, insan vücudunun her hücresinde mevcut olan suda çözünen bir vitamindir. B12 vitamini, sekiz B vitamini çeşidinden en büyüğüdür. Tüm dünyada B12 eksikliğinin önde gelen besin eksikliklerinden biri olduğu düşünülmektedir. Bu hayati vitamin ruh halimize, enerji seviyemize, hafızaya, kalbe, cilde, saçımıza, sindirimimize ve daha pek çok şeye yarar sağlar. B12'yi et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir, karaciğer, yürek ve böbrek gibi yiyeceklerden alabilirsiniz.