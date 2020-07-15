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Ünlüler demokrasi zaferini kutladı

hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde ünlü isimler tek yürek olup demokrasi zaferi mesajı verdi.

Ünlüler demokrasi zaferini kutladı
Giriş Tarihi: 15.7.2020

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili önemli demeçler verdi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da yeniden doğduğunu belirten usta sanatçı Orhan Gencebay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bütünleşen halkımız, hainlere fırsat vermemiştir" dedi. 15 Temmuz'un demokrasi zaferi olduğunu söyleyen sanatçı Uğur Işılak, hainlere gösterilen dirençle darbeler devrinin kapandığını dile getirdi. İzzet Yıldızhan ve Murat Kekili ise, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

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